W tym tygodniu Ukraińcy wycofali się m.in. z Sudży. David Axe uważa, że jest to kolejna konsekwencja wydarzeń z 25 lutego, kiedy Rosjanom udało się przeprowadzić "niszczycielską serię ataków na główną linię zaopatrzeniową wspierającą ukraińskie siły w tym mieście". Po ponad siedmiu miesiącach walk wkrótce mogą one całkowicie opuścić obwód kurski, gdzie zadały wiele ran armii Putina, ale z drugiej strony same poniosły bolesne straty.