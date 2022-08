Japonia się zbroi. Do obecnego arsenału dołączą pociski manewrujące

Pozyskanie pocisków manewrujących o zasięgu 1000 km znacznie zwiększyłoby japońskie możliwości obrony przed Chinami jak podaje jedna z najważniejszych japońskich gazet Yomiuri. Warto też nadmienić, że te dążenia najpewniej zwrócą też uwagę Moskwy, która okupuje od czasów II wojny światowej Wyspy Kurylskie. Możliwe, że Rosja odpowie rozstawieniem swoich systemów przeciwokrętowych , tak jak miało to miejsce w grudniu 2021 roku, o czym pisał Adam Gaafar .

Japońskie Siły Samoobrony to jak pisaliśmy doskonale wyposażone jednostki w sprzęt pochodzenia lokalnego lub zachodniego często produkowany na licencji. Pod kątem odstraszania Chin największe znaczenie ma teraz posiadana artyleria rakietowa oraz pociski przeciwokrętowe. Do pierwszej kategorii należy wedle raportu "The Military Balance 2021" 60 wyrzutni M270 MLRS wykorzystujących pociski rakietowe kal. 227 mm.