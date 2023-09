Chiński samolot 5. generacji J-20. Amerykanie: to skradziona technologia

Chengdu J-20 to chiński samolot, określany jako maszyna przewagi powietrznej 5. generacji. Chińska konstrukcja wygląda podobnie, jak inne samoloty, których kształt został podporządkowany wymaganiom stealth (trudnowykrywalności), choć zwraca uwagę swoją wielkością.

Podczas dorocznego sympozjum, organizowanego przez niezależną organizację Air & Space Forces Association , swoją opinię na temat J-20 przedstawił m.in. cytowany przez " The War Room " gen. Keneth Wilsbach, dowódca amerykańskich Sił Powietrznych na Pacyfiku.

Nie sądzę, aby była to maszyna dominująca nad tym, co mamy. Nieźle ją skopiowali, większość technologii zastosowanych w tym samolocie została skradziona z USA

Na nieoficjalnym spotkaniu Amerykanie wskazywali także, co – ich zdaniem – stanowi największe zagrożenie ze strony Chin . Choć możliwości J-20 nie są ignorowanie, za większe wyzwanie zostały uznane chińskie pociski balistyczne i manewrujące, a także bombowce dalekiego zasięgu (jak modernizowane i rozwijane mimo zaawansowanego wieku H6-N ) i chińskie AWACS-y – samoloty wczesnego ostrzegania Shaanxi KJ-500 .

[J-20] nie jest czymś, co spędza nam sen z powiek.

Amerykańska ocena sytuacji jest pokłosiem analiz, z których wynika, że do 2027 roku Chiny nie będą w stanie rozpocząć wojny na Pacyfiku, która w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu zacznie się próbą zajęcia Tajwanu.

Stany Zjednoczone nie czekają na rozwój sytuacji z założonymi rękami. Jak zauważa " The Drive ", trwają prace nad samolotem 6. generacji , który ma zapewnić dominację w powietrzu ( program NGAD ), rozwijane są liczne platformy bezzałogowe, a także nowe rodzaje broni, jak pocisk dalekiego zasięgu AIM-260 .

Równolegle trwa proces pospiesznego wzmacniania amerykańskich baz na Pacyfiku, a także próby dostosowania marynarki wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej do nowych wyzwań. To właśnie z powodu amerykańskich reform Polska mogła szybko nabyć czołgi M1A1 Abrams, wycofane przez Marines .

Choć amerykańska flota samolotów 4. generacji ulega zmniejszeniu, do służby wprowadzane są maszyny o skokowo zwiększonych możliwościach, jak F-15EX Eagle II , stanowiące uzupełnienie dla F-22 i F-35.

Być może wynika on z chęci wyposażenia produkowanych samolotów w docelowe, chińskie silniki WS-15 (zamiast licencyjnych, rosyjskich AL-31 czy chińskich WS-10 o mniejszych możliwościach), ale niewykluczone, że na tempo produkcji rzutuje jakiś inny, nieujawniony problem.

J-20 to obecnie szczytowe osiągnięcie chińskiego przemysłu lotniczego. Po etapie licencyjnych i nielicencyjnych kopii, jak J-7 czy J-8 (kopia i wersja rozwojowa MiG-a 21 ) czy J-11 (kopia Su-27), Chińczycy przeszli do fazy budowy własnych samolotów, jak bazujący na J-11 wielozadaniowy Shenyang J-16 . Zdobyte w ten sposób doświadczenia pozwoliły na zbudowanie, tym razem w oparciu o rodzime zdolności, własnego samolotu 5. generacji .

Samolot J-20 powstawał według specyficznych założeń, wynikających z chińskich planów dotyczących Tajwanu. Dlatego samolot został zaprojektowany jako maszyna o dużym zasięgu, zdolna do prowadzenia walki na wschodnim wybrzeżu Tajwanu, po wcześniejszym locie okrążającym całą wyspę.

Dlatego J-20 to duża maszyna, o długości około 20 metrów i rozpiętości skrzydeł 13-14 m. Szacowana, maksymalna masa tej konstrukcji sięga nawet 37 ton, prędkość – 2100 km/h, a zasięg to co najmniej 2700 km.