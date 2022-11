Chiny wysłały samoloty. Pojawiły się blisko Tajwanu

O zdarzeniu poinformował w poniedziałek 7 listopada na Twitterze tajwański resort obrony. W odpowiedzi na działania Pekinu Tajwan wysłał własne samoloty i okręty wojenne, by monitorowały sytuację. Wśród chińskich maszyn znalazły się 24 myśliwce Shenyang J-16, samolot wczesnego ostrzegania Shaanxi KJ-500, po dwa myśliwce Shenyang J-11 i Chengdu J-10 oraz dwa samoloty transportowe Shaanxi Y-8. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Chińskie samoloty blisko Tajwanu

Shenyang J-16 to dwuosobowe myśliwce wielozadaniowe wzorowane na rosyjskich Su-27. Są wyposażone w dwa silniki turbowentylatorowe FWS-10, które pozwalają si im rozpędzić do prędkości ok. 2450 km/2 (Mach 2). Samoloty znajdują się w produkcji seryjnej od 2012 r. Dotąd wyprodukowano ponad 170 egzemplarzy. Masa własna Shenyang J-16 wynosi blisko 18 t, zaś startowa – 35 t. Myśliwiec może latać na maksymalnym pułapie ponad 17 km, a jego zasięg to 3,9 tys. km.

Shaanxi KJ-500 bazuje na chińskim samolocie transportowym Shaanxi Y-9. Pierwsza maszyna została zaprezentowana i oblatana w grudniu. Zdaniem producenta –Shaanxi Aircraft Corporation – system radiolokacyjny tej maszyny ma zasięg do 450 km i jest w stanie śledzić od 100 do 150 obiektów. Dotąd zbudowano kilkanaście egzemplarzy tego samolotu

Shenyang J-11 to dwusilnikowy myśliwiec odrzutowy, osiągający prędkość do 2500 km/h. Jest to maszyna jednoosobowa, wyprodukowana dotąd w liczbie ponad 440 egzemplarzy. Samolot jest uzbrojony m.in. w działko automatyczne GSz-30-1 kal. 30 mm. Na jego wyposażeniu można też znaleźć niekierowane pociski rakietowe, bomby kastowe oraz pociski PL-15 i Wympieł R-77.

Chengdu J-10 to naddźwiękowy myśliwiec wielozadaniowy. Maszyna jest produkowana od 2003 r. i osiąga podobną prędkość maksymalną jak Shenyang J-16. Samolot jest uzbrojony w dwulufowe działko kal. 23 mm, rakiety powietrze-powietrze i bomby o masie do 4,5 t.

Shaanxi Y-8 to samolot transportowy średniego zasięgu, bazujący na radzieckiej konstrukcji Antonow An-12. Maszyna jest produkowana od 1981 r. Shaanxi Y-8 ASW może transportować do 20 t ładunku lub ok. 90 wyposażonych żołnierzy. Samolot osiąga prędkość maksymalną 660 km/h, a jej zasięg to 5,6 tys. km.

Adam Gaafar, dziennikarz Wirtualnej Polski