NASAMS dla Ukrainy. Stany Zjednoczone dostarczą przeciwlotniczą tarczę

Przeciwlotniczy system NASAMS zyskał sławę obrońcy Waszyngton u – to m.in. te zestawy zapewniają przeciwlotniczą i przeciwrakietową ochronę amerykańskiej stolicy. Pod koniec czerwca 2022 roku Stany Zjednoczone zdecydowały o przekazaniu Ukrainie dwóch zestawów tego typu.

Nowa decyzja dotyczy kolejnych sześciu systemów, które – ponieważ muszą zostać wyprodukowane – zostaną dostarczone do końca 2024 roku.

NASAMS to system, który pozwala na wystrzeliwanie z naziemnej wyrzutni pocisków powietrze-powietrze. Jego pierwsza wersja została opracowana pod koniec XX wieku z inicjatywy Norwegii, przez koncern Kongsberg Defence we współpracy z Raytheonem.

Pozwoliło to na wykorzystanie zapasu posiadanych przez Norwegię pocisków powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM, które – z powodu wyczerpania resursów – nie mogły być przenoszone przez samoloty, jednak były w pełni sprawne.

Dalszy rozwój systemu, prowadzony przez kolejne lata, zaowocował jego kolejnymi wersjami. Aktualnie, od 2019 roku, jest to NASAMS-3, z którego korzystają także Amerykanie, System może korzystać z pocisków AMRAAM , ale także z AMRAAM-ER o zwiększonym zasięgu (ok. 60 km), a także z pocisków krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder i opracowanych w Europie IRIS-T.

NASAMS zostanie dostarczony Ukrainie w kompletnej wersji – będą to nie same wyrzutnie, ale gotowe do działania zestawy przeciwlotnicze, w skład których wejdą także stacje radiolokacyjne, a także systemy kierowania ogniem i dowodzenia.