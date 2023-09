Chiny rozszerzają swoje możliwości militarne. USA dostrzegają nowe zagrożenia

Podczas konferencji Air, Space & Cyber ​​organizowanej przez Stowarzyszenie Sił Powietrznych i Kosmicznych gen. Greg Gagnon zwrócił uwagę na szybkie rozmieszczanie przez Chiny nowych zdolności kosmicznych, donosi Defence One. Gagnon jest zdania, że nowe satelity pozwalają chińskiej armii rozszerzać zasięg swoich możliwości dalej na Pacyfik i tworzą zagrożenia dla Tajwanu. Jak zaznaczył: "przedłużyli strefę walki bronią. Stanowi to głęboką zmianę w problemie operacyjnym, przed którym stoimy na zachodnim Pacyfiku".

Według Gagnona Pekin dysponuje obecnie możliwościami, którym jeszcze 10-15 lat temu dysponowały jedynie Stany Zjednoczone. Dodatkowo te możliwości zostały połączone z centrami dowodzenia i kontroli oraz bronią. Szef wywiadu Sił Kosmicznych USA ostrzegł również, że nowe zdolności kosmiczne "pomogły Chinom przekształcić się z regionalnego gracza z obronnością skupioną do wewnątrz w państwo zdolne do projekcji władzy na cały świat". Dodał jednak, że chiński komercyjny sektor kosmiczny nadal pozostaje w tyle za swoim amerykańskim odpowiednikiem.

Defense One zwraca uwagę, że Stany Zjednoczone nie obserwują biernie kosmicznej ekspansji Chin. Przypomniał m.in. o nowej misji kosmicznej o nazwie Silent Barker. Jej celem ma być obserwacja chińskiej i rosyjskiej broni z kosmosu. Dyrektor National Reconnaissance Office, Chris Scolese, cytowany przez serwis, opisał Silent Barker jako "system satelitów w pasie GEO, z którego możemy wystartować i obserwować, co się tam dzieje, aby sprawdzić, czy są jakieś działania, którymi powinniśmy się zaniepokoić, a następnie przygotować się na podjęcie działań".

Taka narracja nie przemawia do wszystkich. Zachodni analitycy są zdania, że satelita może służyć nie tylko celom cywilnym, ale i wojskowym i być po prostu satelitą szpiegowskim. Podobną rolę eksperci przypisują Zhongxing-1E. To urządzenie z kolei chińskie media państwowe charakteryzują jako satelitę telekomunikacyjnego, oferującego "wysokiej jakości usługi transmisji głosu, danych, radia i telewizji". Państwo Środka nie zdradza jednak zbyt wielu informacji na temat specyfiki urządzenia, nie pokazało również jego zdjęć. To sugeruje, że urządzenie również może być wykorzystywane do celów wywiadowczych.