USA rozwijają projekt nowego myśliwca. Co wiemy o NGAD?

Nowoczesny myśliwiec uderzeniowy jest nazywany nieoficjalnie "samolotem X", Sekretarz Departamentu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Frank Kendall podkreślił, że zegar w programie myśliwców 6. generacji nie rozpoczął odliczania w 2015 r. (wtedy wdrożono eksperymentalną fazę programu), lecz startuje mniej więcej w tym momencie. Co do tej pory wiemy o NGAD ?

Według dotychczasowych doniesień maszyna ma charakteryzować się hybrydowym kształtem. Będzie też posiadał dwa duże wloty powietrza, podobne do tych, jakie występują w myśliwcach F-22 Raptor . Co istotne, nowy myśliwiec ma posiadać zdolności, jakich nie posiadają żadne z obecnie produkowanych na świecie.

Kendall przyznał, że chce, aby programy US Air Force trwały krócej niż dotychczas. "Nie interesują mnie demonstracje i eksperymenty, chyba że są one niezbędnym krokiem na drodze do prawdziwych możliwości" – powiedział. Dodał, że celem jest przekształcenie NGAD w rzeczywistą zdolność bojową do 2030 r. Stwierdził także, że ma "takie poczucie pilności" w kwestii potrzeby uzyskania najnowocześniejszych możliwości bojowych, że jest skłonny zaakceptować większe ryzyko.