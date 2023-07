Chiński samolot J-20. Superbroń z nowymi silnikami WS-15

J-20 to maszyna wyróżniająca się gabarytami. Jej dokładna specyfikacja nie została ujawniona, jednak dostępne materiały pozwalają oszacować długość samolotu na ok. 20 metrów, rozpiętość skrzydeł na 13,5 m i maksymalną masę startową sięgającą nawet 37 ton. To bardzo dużo – dla porównania F-22 waży ok 19-20 ton.