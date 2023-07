Radar PhantomStrike jest silnie zminiaturyzowany i chłodzony powietrzem. Dzięki temu łączy niewielką masę – ok. 60 kg – z bardzo małym zapotrzebowaniem na energię, niższym o około 60 proc. od konkurencyjnych rozwiązań.

Wszystko to jest możliwe, ponieważ w antenie radaru zastosowano cyfrowe moduły nadawczo-odbiorcze REX+ klasy TRM (Transmitter-Receiver Module), wykorzystujące technologię azotku galu (GaN) . Czyli surowca, którego dostawy od 1 sierpnia zostaną przez Chiny wstrzymane.

Konferencja ma duże znaczenie, bo radiolokacja to jedna ze specjalności polskiego przemysłu zbrojeniowego: opracowujemy i produkujemy radiolokatory na światowym poziomie, należące – jak TRS-15, P-18PL czy awangardowy SPL (System Pasywnej Lokacji) do globalnej czołówki sprzętu tego typu.

Wnioski z konferencji przedstawił m.in. profesor Jerzy Pietrasiński z Wojskowej Akademii Technicznej: "Przyszłością polskich systemów radiolokacyjnych są radary kognitywne, zbudowane na podzespołach bazujących nie na krzemie, a na azotku galu. Azotek galu, mający dziesięciokrotnie lepsze właściwości cieplne od krzemów, to materiał przyszłości naszych radarów".

Aby uzmysłowić sobie zapotrzebowanie, wystarczy przypomnieć, że pod koniec 2022 roku produkcja tych maszyn sięgała 900 egzemplarzy, a do 2035 może ich powstać nawet powyżej 3 tys.

Ale czy oznacza to, że Zachód jest całkowicie zdany na łaskę, czy raczej niełaskę Chin? Niekoniecznie. Państwo Środka kontroluje znaczną część globalnego wydobycia, jednak nie posiada na nie monopolu.

Wolfram to dla Europy krytyczny surowiec. Wydobycie kontrolują Chiny, a transport Rosja

Dość wspomnieć, że jeszcze w latach 80. to Stany Zjednoczone były największym producentem metali ziem rzadkich na świecie. Przestały być nie dlatego, że nagle złoża się wyczerpały, ale ze względu na zamknięcie kopalń takich jak kalifornijska Mountain Pass, których eksploatacja powodowała poważne skażenie okolicy. Rosnąca świadomość ekologiczna na Zachodzie spowodowała w ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat outsorcing "brudnego" wydobycia, na czym w znacznej części skorzystały Chiny.

Ich dominację mają ograniczyć nowe metody wydobycia, wsparcie dla firm szukających nowych rozwiązań czy organizacja nowych łańcuchów dostaw, wykorzystujących np. źródła surowców w Australii. Działania takie, jak wstrzymanie eksportu tylko zwiększają determinację Zachodu, by ograniczyć uzależnienie do Chin.

Wojna surowcowa już się toczy, obejmując także nośniki energii, wolfram, którego łańcuch dostaw kontroluje Rosja czy niezbędny do eksploracji kosmosu pluton-238. Warto pamiętać, że jej wynik zależy także od nas – choć uwagę przyciąga głównie wielki przemysł i działania międzynarodowych koncernów, znaczenie mają także nasze decyzje i wybory. Warto o tym pamiętać choćby w chwili wahania, czy zużytą baterię wyrzucić do zwykłych śmieci, czy może jednak do odpowiedniego pojemnika, zwiększającego szansę na jej ponowne przetworzenie.