Białoruskie śmigłowce nad Polską. To nie były zwykłe maszyny

Nie milkną echa po wtargnięciu dwóch białoruskich śmigłowców na terytorium Polski, które zauważono nad Białowieżą . Śmigłowce dokonały wtargnięcia na niskim pułapie, co bardzo utrudnia ich wykrycie ze względu na fizyczne ograniczenia lądowych stacji radiolokacyjnych .

Możliwe, że naruszenie polskiej przestrzeni miało charakter incydentalny ze względu jakość wyposażenia i/lub poziom wyszkolenia pilotów. Równie dobrze mogło to być celowe testowanie możliwości wykrywania polskich radarów obserwujących wschodnią granicę lub po prostu działanie obliczone na wywołanie paniki w polskim społeczeństwie. Tego typu sytuacje były we wcześniejszych latach powszechne w przypadku rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną państw NATO .

Polską granicę naruszyły śmigłowce wyposażone w rosyjski zaawansowany system samoobrony L-370 Witebsk, co wskazuje na wykorzystanie najnowszego wariantu śmigłowa Mi-8. Był on eskortowany przez szturmowy Mi-24.

Śmigłowiec Mi-8, który znalazł się w Polsce, to najpewniej jeden z 12 egzemplarzy śmigłowców Mi-8MTW-5, zamówionych przez Mińsk w 2015 r. Były to maszyny znacznie nowsze od starszych Mi-8T. Dysponowały cyfrową awioniką i były dostosowane do lotów w każdych warunkach pogodowych oraz w nocy dzięki zastosowaniu systemów noktowizyjnych.