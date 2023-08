Rakietowy moździerz Sturmtiger. Eksperymentalna broń Hitlera użyta w Warszawie

Podczas wojny Niemcy zbudowali tylko 18 egzemplarzy Sturmtigera . Pierwsze z nich, jeszcze jako broń eksperymentalna , zostały skierowane do walki po wybuchu Powstania Warszawskiego.

Problem ten próbowano rozwiązać budując serię dział szturmowych – dobrze opancerzonej, samobieżnej artylerii z armatami dużego kalibru, przeznaczonej nie do walki z czołgami, ale przede wszystkim do wsparcia piechoty. Do oddziałów frontowych trafiły takie pojazdy jak StuG III z armatą kal. 75-mm (7,5 cm) oraz Sturmpanzer z krótkolufową armatą kal. 150 mm.