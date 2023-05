Aerostaty dla Wojska Polskiego. Sterowce wykryją rakiety wroga

Informacje przekazane przez wojsko są na razie bardzo lakoniczne – szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze o skierowaniu do Stanów Zjednoczonych zapytania ofertowego (Letter of Request).

Rzecznik Agencji Uzbrojenia, Krzysztof Płatek, doprecyzował ich liczbę – chodzi o cztery egzemplarze. Już na tym etapie w komunikacji pojawiła się jednak pewna wątpliwość, bo – jak zauważa "Dziennik Zbrojny" – informacje na ten temat są opatrzone zdjęciem przedstawiającym amerykański, stary system Lockheed Martin TARS. Nie jest on już rozwijany na potrzeby wojska, a tylko dla służb strzegących granicy.

Jak zauważa "Dziennik Zbrojny", znacznie atrakcyjniejszy wydaje się system JLENS opracowany przez koncern Raytheon, doprowadzony do etapu gotowości do działania, ale ostatecznie, decyzją z 2017 roku, niewdrożony do służby.