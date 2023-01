Dostawy F-16 nie rozwiążą problemu. Eksperci oceniają, co naprawdę może pomóc Ukrainie

Jednocześnie ukraińskie władze mogą zostać zmuszone do podjęcia dramatycznej decyzji, by nie przechwytywać każdej rosyjskiej rakiety. Oznacza to, że kosztem zniszczenia części infrastruktury i cierpienia ludności cywilnej, Ukraina zachowa zdolność do obrony własnego nieba przed rosyjskimi samolotami, a tym samym – w dłuższej perspektywie – może zapewnić sobie warunki do wygrania wojny.