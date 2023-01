Patrioty dla Ukrainy. Holandia przekaże dwie wyrzutnie i rakiety

Patriot może neutralizować obiekty znajdujące się na dystansie do 100 km (według niektórych źródeł jest to nawet 160 km) oraz na pułapie do 24 km. Naprowadzanie rakiet na cel odbywa się poprzez sterowanie kanałem radiowym na naziemnym sygnale radarowym odbitym od wrogiego obiektu. Maksymalna prędkość celu, który może być skutecznie przechwycony przez tę broń, wynosi ok. 5760 km/h.