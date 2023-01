Nowoczesne myśliwce Su-35S i nie tylko za prostackie Shahed-136. Iran potwierdza dostawy

Z kolei w przypadku pocisków rakietowych do systemów przeciwlotniczych to najpewniej mowa o S-300 . Iran ma od 2016 roku parę baterii, a Rosja ma aktualnie nadmiar tych pocisków, które wykorzystuje w akcie desperacji w Ukrainie nawet jako improwizowane pociski typu ziemia-ziemia .

Warto zaznaczyć, że liczba zakupionych myśliwców SU-35S oraz typ, jak i koszt kontraktu pozostają nieznane, a doniesienia z końca października 2022 roku mówiły nawet o ponad 60 egzemplarzach. Oznaczałoby to de facto wycofanie Su-35S z rosyjskiego lotnictwa po uwzględnieniu ich strat w Ukrainie . Z kolei w grudniu pojawiły się przesłanki mówiące, że pierwsze do Iranu trafią 24 sztuki pierwotnie wyprodukowane dla Egiptu, który ze względu na groźbę sankcji ze strony USA ich nie odebrał.

Co ciekawe za najnowsze samoloty myśliwskie Rosja miała otrzymać jako zapłatę tysiące prostackich dronów z Shahed-131 /136. Te są przez Rosjan stosowane do ataku na ukraińskie miasta w podobnym stylu jak ataki latających bomb V-1 III Rzeszy na Londyn podczas II wojny światowej.

Wprowadzone do służby w rosyjskim lotnictwie w 2014 roku samoloty myśliwskie Su-35S to najnowsze wcielenie Su-27 zwanego w nomenklaturze NATO Flankerem oblatanego podk koniec lat 80. XX wieku. Mamy więc do czynienia z ciężkim 19-tonowym dwusilnikowym jednomiejscowym myśliwcem przewagi powietrznej zdolnym także do atakowania celów naziemnych i nawodnych w razie konieczności.