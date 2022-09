Karabinek vs komercyjne drony. Z modułem SMASH 3000 jest to możliwe

Do ich zwalczania są wykorzystywane przenośne zestawy walki elektronicznej pokroju EDM4S SkyWiper lub nawet bardzo drogie przeciwlotnicze zestawy Piorun lub Martlet, ale czasem najlepszym rozwiązaniem jest ich fizyczna eliminacja. Tutaj pojawia się problem, ponieważ dotychczas systemy do tego zdolne są dość ciężkie i trzeba je posadzić np. na lekkich samochodach terenowych jak ma to miejsce w przypadku WLKM z Tarnowa.