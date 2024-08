Walki pod Kurskiem. Rosjanie wyciągają antyki

Rosjanie desperacko próbują sformować siły, aby zatrzymać postępy Ukraińców. W tym celu do obwodu kurskiego jest ściągane wszystko, co może strzelać z okolicy, ponieważ pozyskanie sił z innych odcinków frontu w Ukrainie zajmie co najmniej parę dni. Z tego względu przedmieściach Kurska pojawiają się nawet takie antyki jak czołgi T-62M. Przedstawiamy, ile jest on wart na nowoczesnym polu bitwy.