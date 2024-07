Miał być łowcą, a został ofiarą. Spektakularna porażka Rosjan

Na nagraniu opublikowanym w sieci widać moment uderzenia w wyrzutnię systemu przeciwlotniczego Buk oraz jej efekty w postaci odpalenia rakiet. Najprawdopodobniej jest to wersja Buk-M1-2, którą Rosjanie często wykorzystują w Ukrainie. Sam system Buk, a dokładniej mówiąc 9K37 Buk , to opracowany przez ZSRR pod koniec lat 70. XX wieku system kierowanych rakiet ziemia–powietrze.

System Buk-M1-2 to zmodernizowany system kierowanych rakiet ziemia–powietrze, który powstał na bazie przeciwlotniczych zestawów rakietowych 9K37 Buk. Prace nad nim prowadzono w latach 1994-1997. Ich efektem była ulepszona broń, która zyskała dodatkowe możliwości. Mowa tutaj przede wszystkim o zwiększeniu jej skuteczności przeciwko taktycznym pociskom balistycznym, okrętom, czy pociskom lotniczym. Wiązało się to ze zwiększeniem zasięgu Buk-M1-2 do 45 km, a także wysokości, na jakiej Buk może razić cele do 25 km.