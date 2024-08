Ukraiński czołg M1A1 Abrams w akcji. Jego wzmocnienia zaskakują

Tego typu osłona będzie skuteczna przeciwko dronom typu FPV czy Lancet-3, ale odbija się to na znaczącym wzroście i tak już dużej masy czołgu. Standardowo M1A1 SA Abrams waży blisko 70 ton, a tak bogaty pakiet pancerza reaktywnego Kontakt-1 dodaje nawet ponad 2 tony masy (osłona dla jednego T-72 waży 1,2 tony). Tylko jedna kostka waży 5,7 kg, a do tego dochodzi też masa stelaża do ich montażu.