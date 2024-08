Konfrontacja, której nikt się nie spodziewał. Jej skutki były tragiczne dla Rosjan

We wtorek, 6 sierpnia Rosja straciła co najmniej dwa śmigłowce. Wśród nich był Ka-52 oraz wspomniany śmigłowiec szturmowy Mi-28. Nagrania i zdjęcia z momentu uderzenia wskazują, że został on uderzony przez drona w tylną część kadłuba. Za atak najprawdopodobniej odpowiadają ukraińscy żołnierze z jednostki M2 Centrum Operacji Specjalnych SBU.