Ukraińcy chwalą się polską bronią. Widok przyprawia o dreszcze

Polskie haubice Krab to broń chwalona przede wszystkim ze względu na silnik generujący moc na poziomie 1000 KM . Dzięki tej jednostce maszyna jest w stanie poruszać się we właściwie wszystkich warunkach – w tym również w zimie.

AHS Krab to jednak nie tylko mobilna konstrukcja, ale też wysoce skuteczna w kontekście zdolności bojowych. Haubica była bowiem określana przez ukraińskich żołnierzy sprzętem, który "zmienił sytuację na froncie" . Wobec tego Ukraińcy starają się zabezpieczać Kraby przed zagrożeniem na wszelkie możliwe sposoby. Niektóre z nich to montowanie na wozach siatek maskujących oraz klatek antydronowych.

Armatohaubica Krab to nowoczesne samobieżne działo artyleryjskie produkowane w Hucie Stalowa Wola, które wykorzystuje haubicę kal. 155 mm. Może razić cele na dystansie od ok. 5 km do maksymalnie 40 km, przy szybkostrzelności wynoszącej maksymalnie sześć strzałów na minutę. Ponadto Kraby cechuje mocny i niezawodny silnik 1000 KM, co pozwala tej ważącej 48 t maszynie poruszać się z prędkością do 60 km/h na utwardzonych drogach.