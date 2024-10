Pentagon szuka artylerii nowej generacji. Nie ma wśród niej polskiego Kraba

Haubice M109 zostały wprowadzone do służby w latach 60., a przez kolejne dekady były modernizowane. Najpoważniejszą zmianą, która znacząco zwiększyła możliwości tej broni, było opracowanie w latach 80. wariantu M109A6 Paladin . Wyprodukowany w liczbie 950 egzemplarzy Paladin został w ostatniej dekadzie XX wieku wprowadzony do służby i stał się fundamentem amerykańskiej artylerii lufowej.

Na bazie tego właśnie wariantu kolejny program rozwojowy – ERCA – miał doprowadzić do powstania artylerii nowej generacji. Początki były bardzo obiecujące: holowana, ultralekka haubica M777 po zastosowaniu nowego materiału miotającego i nowych pocisków podwoiła zasięg ognia z 30 km do 60 km. Podobny efekt planowano uzyskać w przypadku artylerii samobieżnej.

W ramach programu ERCA przeprowadzono szereg udanych testów – eksperymentalna haubica XM1299 z lufą o długości zwiększonej z 39 do 58 kalibrów (z ok. sześciu do blisko dziewięciu metrów) strzelała na dystans 70 km, który – wraz z postępami prac – zamierzano zwiększyć nawet do 100 km.