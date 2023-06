"Ukraiński Krab" w akcji. Haubica Bogdana strzela pociskami za 100 tys. dolarów

W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające strzelanie ukraińskiej haubicy Bogdana będącej jeszcze do niedawna pojazdem eksperymentalnym wykorzystującej amerykańskie pociski precyzyjne M982 Excalibur.

Jest to dość znaczące osiągnięci, ponieważ każdy system artyleryjski i komputer balistyczny musi zostać pierwsze odpowiednio zmodyfikowany, aby prowadzić ostrzał konkretną amunicją. Bez tego prowadzenie skutecznego celnego ostrzału zaawansowanymi precyzyjnymi pociskami pozostaje mrzonką.

Korzenie haubicy bogdana sięgają 2016 roku kiedy to Ukraińcy zdecydowali się stworzyć system artyleryjski w kalibrze NATO, czyli 155 mm. Pierwsze testy systemu miały miejsce w 2019 roku, a ostatnie na przełomie grudnia 2021 r. i stycznia 2022 r.

Następnie jedyny egzemplarz prototypowy był używany w wojnie z Rosją, gdzie wsławił się zniszczeniem systemu przeciwlotniczego Pancyr-S1 broniącego słynnej Wyspy Węży. To jednak niejedyny sukces, ponieważ Bogdana zwana też "ukraińskim Krabem" służyła w innych miejscach i po rewizji wzniosów z użytkowania Ukraińcy rozpoczęli jej seryjną produkcję .

Mamy tutaj koncepcję bardzo podobna do francuskiego Caesara, gdzie na podwoziu sześciokołowej ciężarówki KrAZ-63221 Ukraińcy zamontowali armatę kal. 155 mm o długości 52 kalibrów. W efekcie Ukraińcy zyskali system zdolny razić cele na dystansie 30 km przy wykorzystaniu najprostszej amunicji typu DM121 , 40 km dla pocisków z gazogeneratorem lub nawet 60 km dla pocisków z dopalaczem rakietowym typu M549A1 . Teraz widać też, że Ukraińcy dostosowali swoje dzieło do wykorzystania też pocisków precyzyjnych M982 Excalibur .

Wiadomo, że Bogdana potrzebuje do obsługi pięcioosobowej załogi oraz prototypowy egzemplarz był wyposażony w automat ładowania pozwalający na osiągnięcie szybkostrzelności na poziomie 6 strz./min.

Pociski M982 Excalibur to precyzyjna amunicja artyleryjska charakteryzująca się w zależności od wersji kołowym błędem trafienia wynoszącym od 4 m do 20 m. Bazą jest tutaj pocisk z gazogeneratorem, do którego dodano moduł nawigacji satelitarnej i inercyjnej wraz z sekcją zawierającą rozkładane po strzale powierzchnie sterowe korygujące tor lotu.