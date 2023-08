Rosjanin lamentuje z powodu dostarczonej broni. Otrzymał karabin Zajcewa

Karabiny Mosin-Nagant M1891/30 są modernizacją z lat 30. XX wieku wprowadzonego do służby karabinu Mosin M1891 wprowadzonego do służby w 1891 roku zasilanego nabojem 7,62x54 mm R. Radziecka modernizacja obejmowała głównie skrócenie lufy do 730 mm, co zaowocowało poza poprawą poręczności konstrukcji także zmniejszeniem masy do 3,9 kg (bez bagnetu).