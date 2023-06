Tym chcą polować na Leopardy 2. Rosyjski motocykl przeciwpancerny

Teren w Ukrainie nie należy do łatwych dla sprzętu wojskowego i w zasadzie jedynymi porami roku gdzie mogą się toczyć walki z użyciem cięższego sprzętu, jest lato oraz zima. Jednakże nawet w tych optymalnych porach roku mamy do czynienia w większości z płaskim terenem, gdzie nie ma żadnych przeszkód terenowych mogących stanowić ochronę.

Do drugiej kategorii można zaliczyć motocykle. Jeden z nich widać na poniższym zdjęciu. Do wózka bocznego motocykla Ural Rosjanie domontowali wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) 9M133 Kornet.

Z kolei w przypadku Rosjan mamy zamontowaną na Uralu wyrzutnię ppk 9M133 Kornet ważącą lekko ponad 60 kg. Są to najnowsze rosyjskie systemy przeciwpancerne o zasięgu 5,5 km lub 8 km w zależności od wersji. Warto jednak zaznaczyć, że wykorzystują one system naprowadzania oparty o pierwotną wiązkę lasera, co ma swoje plusy oraz minusy.

Do zalet można zaliczyć prostotę oraz niski koszt systemu, a do wad konieczność naprowadzania pocisku aż do chwili trafienia co naraża operatora na niebezpieczeństwo. Z tego względu zamontowanie tego ppk na motocyklu ma jak najbardziej sens.