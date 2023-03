Ukraińscy szkolą się z obsługi Paladinów. Wkrótce sprowadzą na Rosjan deszcz śmierci

Amerykanie zdecydowali się przekazać Ukrainie 18 armatohaubic M109A6 Paladin, które dołączą do już licznego grona nowoczesnych systemów artyleryjskich NATO, do których należą m.in. AS90, AHS Krab, PzH 2000, CAESAR czy Zuzana 2. Zanim jednak amerykańskie armatohaubice trafią do Ukrainy to pierwsze trzeba przeszkolić do ich obsługi żołnierzy co ma miejsce na poligonie Grafenwoehr w Bawarii.