Kolejna Zuzana 2 już w Ukrainie. Słowacja wysłała dodatkową pomoc

Słowacki minister obrony Jaroslav Naď ogłosił przekazanie kolejnej haubicy i opublikował jej zdjęcie. "Z radością potwierdzam, że już siódma haubica Zuzana 2 została dostarczona do Sił Zbrojnych Ukrainy i jest gotowa do ochrony niewinnych istnień ludzkich" – twittował minister.

Zuzana 2 to kołowa haubica samobieżna 155mm produkowana przez słowacką firmę ZTS Special. Jest to rozwinięcie poprzedniej 155mm wersji Zuzana ACS, która z kolei wywodzi się z czechosłowackich 152mm haubic samobieżnych SHkH vz.77 DANA.

Dzięki 52-kalibrowej lufie, w przeciwieństwie do 45, działo jest w stanie strzelać na maksymalną odległość do 40 km. Wieża może obracać się o 360 stopni, a dzięki automatyzacji liczba członków załogi została zmniejszona z 4 do 3. Haubica ma również automat ładujący, który umożliwia strzelanie w trybie MRSI, co oznacza, że kilka pocisków może trafiać w cel w tym samym czasie.