Sprawdza się na froncie. Polska broń powstrzymuje Rosjan

Amunicja krążąca Warmate 7 / 9

Warmate to amunicja krążąca od WB Electronics, określana często potocznie mianem "dronów kamikadze". Urządzenie charakteryzuje się niewielką masą (ok. 6 kg) i można wyposażyć je w głowicę rozpoznawczą, która umożliwia wielokrotne użycie tego sprzętu. Swego czasu Warmate zbierały pochlebne opinie na łamach ukraińskich mediów branżowych.

Granatniki RPG-76 Komar 8 / 9

Granatniki Komar do lat 90. Nie mogły być używane przez polską armię. Nie wynikało to z wad tej broni, lecz faktu, że pociski nie posiadały samolikwidatora, co narzucało ograniczenia uniemożliwiające użycie ich przez naszych żołnierzy. Do Ukrainy trafiło prawdopodobnie kilkanaście tysięcy sztuk tych zestawów.