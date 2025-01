Ukraińcy wciąż robią swoje. Kolejna duma Putina została wrakiem

Załoga wraz z dwójką żołnierzy jadących na pancerzu była zaskoczona i widać jak podczas gdy ci zeskakują z czołgu to kierowca zamyka swój właz. Trafienie drona FPV nie było krytyczne, ale spowodowało ucieczkę rosyjskiej załogi. Świadczą o tym otwarte włazy na wieży na nagraniach z ataku kolejnych dronów, które dobiły porzuconą maszynę.

Czołgi T-90M wprowadzone do służby w 2021 roku to ewolucja maszyn T-90A będących w praktyce rebrandem głębokiej modernizacji maszyn z rodziny T-72B. Rosjanie wykreowali tę serię, aby uciec od porównań do masowo niszczonych maszyn z rodziny T-72 podczas I wojny w Zatoce Perskiej.