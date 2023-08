Francja dotrzymała słowa. Do Ukrainy trafiła potężna broń

W istocie obie te bronie są identyczną konstrukcją, bowiem jest to efekt współpracy brytyjskiego i francuskiego przemysłu zbrojeniowego. Jej początki miały miejsce pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to Francja i Wielka Brytania postanowiły stworzyć broń dalekiego zasięgu .

W efekcie powstał SCALP, który okazał się być bronią spełniającą wymagania obu państw. Przenoszone samolotami pociski ważą ok. 1,3 tony, a waga samej głowicy to 450 kg. Producent zapewnia kilka trybów działania broni, co pozwala zdecydować, czy eksplozja SCALP ma odbyć się przy uderzeniu celu, w powietrzu (przy okazji zasypując obszar ataku gradem odłamków) lub zaatakować w trybie penetrującym (wykorzystywany podczas ostrzału bunkrów i obiektów umocnionych).