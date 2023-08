Dyskusje na temat pocisków manewrujących Taurus KEPD 350 dla Ukrainy na dobre rozgorzały w maju. Niemieckie ministerstwo obrony potwierdziło wtedy otrzymanie z Ukrainy wniosku o wsparcie armii obrońców tą bardzo wyczekiwaną przez nich bronią. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że nie ma to większych szans. Media cytowały słowa Borisa Pistoriusa, niemieckiego ministra obrony, który twierdził, że nie widzi potrzeby wysyłania tych pocisków do Ukrainy . Teraz zza Odry płynie już nieco inny przekaz.

W tej samej rozmowie Nils Schmid dodał, że inną z kwestii wymagających doprecyzowania jest obsługa pocisków Taurus przez Ukraińców. Jego zdaniem "trzeba się upewnić, że sami Ukraińcy mogą programować cele i nie będzie wymagało to wojsk Bundeswehry, ponieważ wtedy Niemcy niebezpiecznie zbliżą się do bezpośredniego udziału w wojnie".

Gdyby faktycznie doszło do porozumienia na linii Berlin – Waszyngton, Ukraina otrzyma pociski Taurus i ATACMS, którymi dysonują Stany Zjednoczone . Przypomnimy, że do tej pory ukraińska armia została wzmocniona pociskami Storm Shadow z Wielkiej Brytanii i SCALP podarowanymi przez Francję.

Pociski manewrujące dalekiego zasięgu pozwalają razić cele znajdujące się w odległości nawet 500 km. Takie pole rażenia widnieje także w specyfikacji Taurus KEPD 350. To pociski powietrze-ziemia (odpalane z samolotów) produkowane przez szwedzko-niemiecki koncern TAURUS Systems GmbH. Są wykonywane w technologii stealth (trudne do wykrycia). Każdy tego typu pocisk ma długość ok. 5 m, przy wadze ok. 1400 kg. Prawie 500 kg przypada na głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised).