Szturm "papierowego" czołgu. Ukraiński "Marwell" nie miał litości dla Rosjan

System ten zawiera celownik termowizyjny dla działonowego oraz komputer balistyczny , które znacząco poprawiają zdolność do szybkiego wykrywania celów oraz dokładność prowadzonego ostrzału. Pozwala on też na łatwiejsze wykrywanie i identyfikację celów nawet na dystansie paru kilometrów.

Jednakże trzeba podkreślić, że ochrona oferowana przez czołg Leopard 1 jest iluzoryczna i chroni bowiem załogę głównie przed odłamkami artyleryjskimi i ostrzałem z armat automatycznych. Jest to bowiem tylko do 70 mm stali pancernej wzmocnionej panelami z Lexanu (wariant poliwęglanu) co można porównać wręcz do papieru jak na standardy pancerne . Ukraińcy z czasem dodali też na te czołgi kostki pancerza reaktywnego Kontakt-1 i/lub "Nóz", które mogą zwiększyć odporność na popularne granaty PG-7VL z granatników RPG-7 często montowane na dronach FPV .

Mimo wszystko Leopard 1A5 w przeciwieństwie do T-72 czy T-64, od których jest wielokrotnie gorzej opancerzony, nie jest optymalną maszyną do takich szturmów. Możliwe jednak, że w okolicy była to jedyna dostępna maszyna do pomocy np. dla okrążonej ukraińskiej piechoty, jak miało to miejsce przy niedawnej szarży czołgu T-64.