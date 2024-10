Identyfikacja po rosyjsku. To nie mogło się udać

Ponadto piloci dronów starają się pomagać dowódcom plutonów czy kompani w identyfikacji obiektów i przekazywać te dane do załóg pojazdów. Możliwe, że z taką sytuacją mamy miejsce poniżej kiedy to załoga ukraińskiego czołgu T-64 dowiedziała się, że zmierzający w ich stronę pojazd jest rosyjski.

Nie jest to ML-TB tylko jakiś wariant transportera BTR-a-80/82, ponieważ pojazd jest za długi na MT-LB oraz ma wyraźne zarysy kół, a nie gąsienic. Ukraiński czołg T-64 oddał do niego strzał z parudziesięciu metrów skutek czego trafiony BTR rozbił się o okoliczne drzewa. Najprawdopodobniej cała załoga zginęła, bo wystrzelony pocisk kal. 125 mm przeszedł na wylot lub eksplodował wewnątrz jeśli to był odłamkowy.