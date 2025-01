Znaleźli czołgi dla Ukrainy. Nie oddadzą ich za darmo

Serwis Defence24 zwrócił uwagę na nagranie pokazujące najprawdopodobniej transport chorwackich czołgów T-84 do Niemiec, skąd miałyby trafić do Ukrainy. Nie wiadomo, kiedy nagranie zostało dokładnie zrobione. Nie jest również jasne, jaka wersja chorwackich czołgów jest na nim widoczna. "Mogą to być zarówno niezmodernizowane M-84/84A jak i unowocześnione M-84A4"- informuje Defence24.