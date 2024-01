Ukraińskie czołgi z ciekawą amunicją. Zamienia je w gigantyczne strzelby

Ukraińcy otrzymali już część z obiecanych ponad 160 czołgów Leopard 1A5 , które co prawda są przestarzałą konstrukcją z iluzorycznym pancerzem, ale dysponują dobrą mobilnością i celną armatą i dobrym systemem kierowania ogniem z termowizją czego nie można powiedzieć o czołgach T-72 z czasów ZSRR bądź starszych konstrukcjach typu T-62 czy T-54/55 .

Teraz okazuje się, ze Ukraińcy wraz z nimi otrzymali ciekawą kartaczową amunicję M1040 przeznaczoną do zwalczania celów miękkich pokroju żołnierzy piechoty. Biorąc pod uwagę, że Rosjanie dość często wysyłają do szturmu samych żołnierzy (szczególnie z jednostek storm-Z składających się z więźniów) to taka amunicja jest bardzo użyteczna.