Będą potęgą w Ameryce Południowej. Chcą kupić broń z Francji

Niezależnie od tego, które konstrukcje staną do rywalizacji, Peru będzie bardzo trudno zrealizować swój plan zakupu 24 myśliwców. Na przeszkodzie po raz kolejny stają kwestie finansowe. W projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano na ten cel około 2 mld dolarów, tymczasem koszt zakupu dwóch eskadr samolotów, w zależności od pakietu uzbrojenia i innych zmiennych, może wynieść od 3,5 do 4 mld dolarów. Rozwiązaniem tego problemu może być zakup kilku osobnych transz samolotów w kolejnych latach. Tak postąpiła na przykład Indonezja, która rozbiła zamówienie na 42 Rafale’e na trzy osobne zamówienia, które będą realizowane etapami.

Jak widać Francuzi mają przećwiczone oba scenariusze, czego nie można powiedzieć o Koreańczykach. Ich KF-21 dopiero wchodzi do produkcji seryjnej, w związku z czym nie ma możliwości zakupu samolotów używanych. Ponadto jest to konstrukcja niesprawdzona jeśli chodzi o zdolności bojowe i niezawodność. To stawia francuskiego Rafale’a w pozycji faworyta. Tym bardziej, że Francja chętnie odsprzedaje swoje używane myśliwce w niższej cenie. Dzięki temu zdobywa nowe rynki i przywiązuje do siebie kolejne państwa, a po drugie odsprzedając samoloty z własnych zasobów uzupełnia je następnie maszynami fabrycznie nowymi zapewniając w ten sposób zlecenia dla własnego przemysłu.