Pierwsze tankowanie w powietrzu koreańskiego KF‑21 Boramae

We wtorek, 19 marca, południowokoreański urząd zamówień obronnych DAPA (Defense Acquisition Program Administration) poinformował, że prototyp samolotu wielozadaniowego nowej generacji KAI KF-21 Boramae nr 005 wystartował z lotniska Sacheon w prowincji Gyeongsang, gdzie mieści się 3. Skrzydło Szkolne wojsk lotniczych Republiki Korei (Daehanminguk Gong-gun) i pomyślnie przeszedł test pobierania paliwa w powietrzu z samolotu transportowo-tankującego Airbus KC-330 Cygnus nad południowym wybrzeżem Korei Południowej. Potwierdzono tym samym zdolność KF-21 do wykonywania misji dalekiego zasięgu.

Samolot do tankowania w powietrzu użyty w tym teście to KC-330 Cygnus (nr 004), koreańska wersja A330 MRTT (Multinational Multi-Role Tanker Transport), wyposażony w system ochrony przed pociskami rakietowymi w podczerwieni DIRCM (Directional Infrared Countermeasure), który został wprowadzony do Daehanminguk Gong-gun w listopadzie 2018 r.