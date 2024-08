Katastrofa samolotów wojskowych we Francji. Rafale zderzyły się w powietrzu

We Francji doszło do zderzenia dwóch maszyn należących do francuskich Sił Powietrznych. Wypadek miał miejsce w Autreville, na granicy Wogezów i Meurthe-et-Moselle, w rejonie Colombey-les-Belles. Według francuskich mediów w wypadku brały udział myśliwce Rafale z bazy wojskowej Saint-Dizier. Co wiadomo o tych maszynach?