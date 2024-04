Korea Południowa zamawia pierwsze seryjne KF‑21

To dopiero połowa kontraktu

Równocześnie przedstawiciel zamawiającego podkreślił, że plany dotyczące całkowitej liczby maszyn planowanych do pozyskania się nie zmieniły. Pierwsze seryjne myśliwce zamówione w ramach nie mniejszej umowy mają być dostarczone w drugiej połowie 2026 roku, a do 2032 r. ma być dostarczonych 120 KF-21. Zastąpią one w siłach powietrznych wywodzące się z lat 1960-tych myśliwce produkcji amerykańskiej McDonnell Douglas F-4 i Northrop F-5.