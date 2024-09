MSPO 2024. Ten wariant Warmate został pokazany po raz pierwszy

Drony Warmate radzą sobie bardzo dobrze w Ukrainie i dzięki temu poza np. Wojskiem Polskim zostały zakupione przez Indie, a teraz do grona użytkowników dołączy Korea Południowa.

Dotychczas najczęściej wykorzystywanym wariantem były opcje wyposażone w głowicę odłamkowo-burzącą oraz termobaryczną. Wersja przeciwpancerna była w ofercie dostępna, ale nie była popularna. Teraz warunki się zmieniły i Grupa WB postanowiła ten wariant pokazać.

Widoczny na poniższych zdjęciach dron jest wyposażony w głowicę kumulacyjną niestety o nieznanych osiągach i budowie (zwykła lub tandemowa/podwójna). Wyglądem zastosowana głowica nie przypomina przeciwpancernej odmiany głowicy GX-1 o penetracji około 200 mm stali pancernej kiedyś pokazywanej wraz z dronami Warmate.





Najprawdopodobniej zastosowano tutaj coś mocniejszego, skoro też normalnie znajdująca się w czubku głowicy kamera jest przeniesiona na jej bok, aby nie zastawiać drogi strumieniowi kumulacyjnemu. To sprawia, że Warmate-3 bez problemu sobie poradzi ze zniszczeniem rosyjskich bojowych wozy piechoty serii BMP czy samobieżne armatohaubice operujące na tyłach.

Z kolei w przypadku atakowania czołgów to sporo zależy od mocy głowicy, ponieważ jeśli to będzie przynajmniej 500 mm to przy trafieniu w słabe punkty może być skuteczna jak pokazują liczne przypadki dronów FPV.

Drony Warmate-3 — odporny na zagłuszarki koszmar Rosjan

Drony Warmate-3 to najnowsza wersja systemu amunicji krążącej Warmate charakteryzują się wykorzystaniem element ów takich jak np. skrzydła z włókna węglowego, co pozwoliło na odchudzenie konstrukcji i przenoszenie cięższych głowic bojowych do 3 kg. Takie cięższe ładunki są obecnie preferowane przez klientów Grupy WB.

Drony Warmate są wysoce autonomiczne dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, co pozwala im np. na atakowanie celów chronionych przez rosyjskie systemy walki elektronicznej pokroju R-330Ż Żytiel. Ukraińcy dopiero w ostatnich miesiącach osiągnęli pewne możliwości wykorzystania w ten sposób dronów FPV dzięki np. modułom Skynode-S od szwajcarsko-amerykańskiej firmy Auterion.

Warmate to lekki dron Grupy WB o masie 5,3 kg i rozpiętości skrzydeł 1,6 m mogący przebywać w powietrzu przez 30 minut. Jego napęd stanowi silnik elektryczny, co połączeniu kompozytową konstrukcją sprawia, że ma bardzo małą sygnaturę radiolokacyjną, termiczną i akustyczną sprawiającą problemy nawet nowoczesnym rosyjskim zestawom przeciwlotniczym pokroju Pancyra-S1.

Zasięg maksymalny drona Warmate to ok. 80 km, ale efektywny zasięg operacyjny jest ograniczony do ok. 30 km ze względu na zasięg komunikacji radiowej. Z kolei jego ładunek jest modułowy, ponieważ może obejmować: głowicę z kamerą rozpoznawczą, odłamkowo-burzącą o sile porównywalnej do pocisku moździerzowego kal. 82 mm termobaryczną szczególnie skuteczna w pomieszczeniach zamkniętych oraz widoczną na zdjęciach przeciwpancerną głowicę kumulacyjną.

Polski dron może dostarczyć taki śmiercionośny ładunek z dokładnością do poniżej 1,5 m (tyle wynosi kołowy błąd trafienia), a prędkość lotu w fazie ataku wynosi 150 km/h. To wszystko dodatkowo jest wsparte możliwością tworzenia rojów dronów w locie umożliwiających np. skoordynowany atak na cel z różnych kierunków.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski