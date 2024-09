Bestie z północy dla Ukrainy. Podjęto odpowiednie kroki

Ok, rozumiem

Szwecja przygotowała kolejny, już 17. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Poza informacjami o amunicji oraz broni, jaka zostanie wysłana na front w najbliższym czasie, uwagę przyciąga wzmianka dotycząca myśliwców Gripen. Szwedzi właśnie otwierają drogę do ich przekazania Ukrainie.

JAS 39 Gripen mają opinię jednych z najlepszych samolotów w swojej kategorii. Są w stanie osiągać prędkość do ok. 2130 km/h (2 Ma) i operować na pułapie do 18 tys m. Na tle innych myśliwców posiadają kilka cech, które bardzo cenią Szwedzi i które mogłyby okazać się bardzo przydatne również z punktu widzenia Ukraińców. To maszyny, które mogą operować z krótkich, doraźnych pasów startowych, są stosunkowo proste pod kątem obsługi naziemnej oraz tańsze w eksploatacji niż np. amerykańskie F-16.

Myśliwce Gripen dla Ukrainy?

Wątek ewentualnego transferu myśliwców JAS 39 Gripen do Ukrainy pojawiał się w mediach wielokrotnie, ale sami politycy wypowiadali się w tej kwestii bardzo zachowano. W komunikacie dotyczącym najnowszego pakietu pomocowego ze Szwecji znalazła się informacja dotycząca produkcji komponentów niezbędnych do budowy JAS 39E (nowej wersji myśliwca). Dzięki temu nie trzeba będzie demontować podzespołów z JAS 39C/D, które zachowają gotowość bojową, a to właśnie te wersje są brane pod uwagę pod kątem Ukrainy.

"Zestawy materiałowe to części JAS 39C/D, które są używane również do budowy nowego JAS 39E. Zakup zestawów materiałowych stwarza warunki do tego, aby można było przekazać pewną liczbę JAS 39C/D, zamiast ich demontażu" - piszą Szwedzi w wydanym komunikacie.

Minister obrony Szwecji Pal Jonson zaakcentował, że tego typu kroki nie oznaczają, że decyzja o przekazaniu Ukrainie myśliwców JAS 39C/D już zapadła. Zostanie to przedyskutowane w koalicji krajów, które przekazały Ukrainie amerykańskie F-16.

Kolejna pomoc ze Szwecji dla Ukrainy

Uzbrojenie JAS 39 Gripen stanowi działo Mauser BK-27 kal. 27 mm. Poza nim szwedzka maszyna może jednak przenosić również groźniejsze uzbrojenie podwieszane. Jest kompatybilna m.in. z pociskami AIM-9 Sidewinder, IRIS-T 4, AIM-120 AMRAAM, MICA czy AGM-65 Maverick czy bombami Mark 82 i GBU-12.

Wartość przygotowanego przez Szwecję, 17. pakietu pomocowego oszacowano na ok. 401,5 mln euro. W jego składzie znalazły się m.in. granatniki, miny, amunicja różnego rodzaju, drony, kolejne sześć łodzi desantowo-szturmowych Stridsbat 90 oraz przeciwlotnicze zestawy rakietowe RBS 70, które są już aktywnie wykorzystywane przez Siły Zbrojne Ukrainy i niekiedy określane jako "koszmar Rosyjskich pilotów". Pozwalają na zwalczanie celów latających na dystansie do 9 km i na pułapie do 5 km.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski