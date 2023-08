Ukraińcy wyeliminowali rosyjskiego "Terminatora". Przgrał z ukraińskimi dronami

Ukraińska Służba Bezpieczeństwa (SBU) pochwaliła się zniszczeniem rosyjskiego "Terminatora". Ten uzbrojony i opancerzony pojazd razem z czołgiem podstawowym T-80 został namierzony i zaatakowany przy pomocy dronów kamikadze w obwodzie donieckim. Do sieci trafiło nawet nagranie pokazujące moment uderzenia (można je zobaczyć poniżej).

Na platformie X (dawniej Twitter) SBU wyjaśniła: "ten rzadki model broni wroga spłonął po zaledwie kilku trafieniach z dronów kamikadze". Dodała też, że Rosjanie próbowali go odzyskać przy pomocy czołgu T-80, ale również i on został zaatakowany przez drony kamikadze. Serwis Defence Blog zwraca natomiast uwagę, że: "to druga potwierdzona wizualnie strata tego typu pojazdu".