Szojgu obawia się Polski. Zaskakujące słowa z Rosji

Modernizacja techniczna i zakupy Polski w ostatnich miesiącach to kosztowna droga do zbudowania potęgi militarnej. Warto jednak przypomnieć, jakie zakupy uzbrojenia w całym ubiegłym roku pochłonęły najwięcej pieniędzy – i czego dotyczyły.

Największe zamówienie dla polskiej armii stanowią czołgi Abrams. Pierwsze z nich, oznaczone jako M1A1 trafiły do Warszawy jeszcze pod koniec czerwca br. Łącznie do dyspozycji polskich żołnierzy trafi 366 maszyn, z czego zdecydowana większość z nich, bo aż 250 to wersje M1A2 SEP v3. Polacy zamówili nie tylko same czołgi, ale pełne bataliony Abramsów, a więc zestaw w pełni wyposażonych oddziałów pancernych.