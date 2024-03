Rosjanie chcieli zestrzelić francuski samolot E‑3 Sentry. To cenny AWACS

Do incydentu doszło – jak ujawniają źródła francuskie – w listopadzie 2023 roku. Choć francuski samolot przebywał w miejscu, gdzie – mimo toczącej się wojny w Ukrainie – mógł się znajdować, pilot cennego, ale stanowiącego łatwy cel E-3 Sentry zdecydował o zawróceniu.

Był to kolejny przypadek, gdy Rosjanie zagrażali natowskiemu samolotowi rozpoznawczemu. Wcześniej, w roku 2022, wystrzelili pocisk powietrze-powietrze w stronę brytyjskiego Boeinga RC-135, także patrolującego nad Morzem Czarnym.

E-3 Sentry to samolot wczesnego ostrzegania (AWACS) . Jego charakterystyczną cechą jest duża, umieszczona nad kadłubem, obrotowa owiewka anteny radaru. Dzięki niemu E-3 jest w stanie wykrywać inne samoloty na dystansie 400-650 km. Ważną cechą samolotu jest możliwość obserwacji obiektów lecących znacznie niżej i poruszających się na tle ziemi.

Samolot wczesnego ostrzegania E-3 Sentry powstał w latach 70. XX wieku na bazie zmodyfikowanego, pasażerskiego Boeinga 707, w którym zamontowano radary AN / APS-133 i AN/APY-1 lub AN/APY-2.

Załogę maszyny stanowią cztery osoby oraz do 19 kontrolerów , obsługujących radary i pokładową awionikę. Mają oni do dyspozycji 14 stanowisk. Wyposażenie samolotu różni się w zależności od konkretnego użytkownika (np. maszyny saudyjskie mają dodatkową toaletę).

E-3 Sentry ma 46 metrów długości, 44 metry rozpiętości skrzydeł i waży 156 ton. Może latać z prędkością do 840 km/h, choć prędkość przelotowa jest niższa i wynosi 580 km/h. Wewnętrzne zbiorniki paliwa zapewniają zasięg do 8 tys. km, który może zostać zwiększony dzięki instalacji do tankowania w locie.