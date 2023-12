Radary P-18PL dla polskiej armii. Sprzęt za miliardy zamówiony

We wtorek, 19 grudnia konsorcjum PGZ-Narew oraz Agencja Uzbrojenia podpisały umowę wykonawczą na dostawę i serwis 24 zestawów radiolokacyjnych dalekiego zasięgu P-18PL (UW-10), informuje PGZ na platformie X. Mobilne radary wczesnego wykrywania pomogą w określaniu położenia celów dla zestawów rakietowych Wisła oraz Narew. Wyjaśniamy, co to za rozwiązanie.