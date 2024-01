Rosja straciła jeden ze swoich AWACS-ów. Ukraińcy potwierdzają zestrzelenie A‑50

Samoloty wczesnego ostrzegania A-50 Berijew, nazywane oczami rosyjskiego lotnictwa, odgrywają istotną rolę w patrolowaniu nieba i dostarczaniu cennych dla wojska informacji. Maszyny zazwyczaj poruszają się w rosyjskiej przestrzeni powietrznej, co zapewnia im bezpieczeństwo, ale można spotkać je też nad Ukrainą.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza tego typu strata dla Rosjan. Jedna z takich maszyn została zaatakowana przez sabotażystów, kiedy stacjonowała w wojskowej bazie lotniczej w Moczuliszczach na Białorusi w lutym 2023 r . Do ataku najprawdopodobniej wykorzystano niewielkich rozmiarów bezzałogowce, a A-50 został w znacznym stopniu uszkodzony.

Na razie nie wiadomo, jakich środków użyto do zestrzelenia A-50 nad Morzem Azowskim. Ukraiński serwis Militarny wylicza, że mogły to być rakiety ziemia-powietrze, powietrze-powietrze, rakiety przeciwradarowe, a nawet tzw. przyjacielski ogień. Nie wyklucza również awarii maszyny.

Utrata samolotu AWACS może być poważnym ciosem dla rosyjskiego lotnictwa, zwłaszcza że jeden egzemplarz A-50 to koszt ok. 330 mln dolarów, a jego wyprodukowanie wymaga sporych nakładów czasu, pracy, a także dostępu do odpowiednich komponentów. Dodatkowo, jak podaje serwis Forbes, Rosja posiada zaledwie dziewięć samolotów A-50, a jeden z nich został uszkodzony w lutym 2023 r. na Białorusi.