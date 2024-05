Rosyjski T‑80BW widowiskowo spłonął. Dostał "gromem z jasnego nieba" z USA

Załoga zginęła natychmiast, a czołg po ruszeniu ze względu na wciśnięty przez kierowcę pedał gazu zatrzymał się dopiero po chwili na pobliskiej przeszkodzie. Czołgi T-80BW były chętnie przez Rosjan przywracane do służby, ponieważ były w lepszym stanie bądź mniej rozkradzione od składowanych maszyn z rodziny T-72 .

Ponadto maszyny z rodziny T-80BW charakteryzowały się lepszym pancerzem przednim, ale ten i tak nie ma znaczenia jak pocisk uderza w cienki strop wieży. Ponadto są to też maszyny pozbawione nowoczesnego systemu kierowania ogniem z termowizją więc są praktycznie ślepe na nowoczesnym polu bitwy. Z drugiej strony jest to znacznie lepsza maszyna od czołgów T-54/55 bądź T-62 .

FGM-148 Javelin zaprojektowany w latach 90. XX wieku, należy do rodziny systemów przeciwpancernych typu "odpal i zapomnij" znany z masakry poradzieckich czołgów w Iraku oraz Ukrainie. To oznacza, że operator nie musi naprowadzać pocisku po jego wystrzeleniu, co nie tylko ułatwia trafienie w cel, ale także zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.