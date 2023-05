Rosjanie znaleźli sposób na Javeliny. Te metody ograniczają ich efektywność

Jak podaje najnowszy majowy raport znanego brytyjskiego thnik-tanku RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) Rosjanie nauczyli się zmniejszać efektywność wyrzutni FGM-148 Javelin, chociaż raport nie wymienia ich wprost.

Ponadto Rosjanie dokonują modyfikacji układu wydechowego silnika, aby bardziej ukryć lub rozproszyć gorące spaliny oraz co ciekawe starają się atakować wyłącznie o świcie lub zmierzchu kiedy to temperatura powierzchni pancerza czołgów jest najbardziej zbliżona do otoczenia. Wszystko to skutkuje spadkiem celności Javelinów.