Sterta złomu zamiast czołgów. Rzeź rosyjskich T‑72B na nagraniu

T-72 to szeroko rozpowszechniony czołg podstawowy radzieckiej konstrukcji. Przez lata doczekał się wielu wariantów, które do swojej służby wcielali nie tylko Rosjanie, ale również m.in. Ukraińcy. Polacy na bazie T-72 zbudowali natomiast PT‑91 Twardy .

Przedstawione na nagraniu czołgi T-72B stanowią rozwinięcie T-72A i są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych modeli z rodziny T-72 w rosyjskiej armii. Posiadają nieco wyższy stopień ochrony, ponieważ montowano w nich kostki pancerza reaktywnego Kontakt-1. Poza tym są przystosowane do wystrzeliwania szerszej gamy pocisków, w tym przeciwpancernych pocisków kierowanych.

T-72B przy długości ponad 9,5 m oraz szerokości niespełna 7 m waży 44 t. We wnętrzu tego czołgu mieści 3-osobowa załoga. Za możliwości ofensywne odpowiada armata kal. 125 mm o szybkostrzelności ok. 6-8 pocisków na minutę. Poza nią do dyspozycji załogi konstruktorzy oddali karabin maszynowy kal. 7,62 mm oraz karabin maszynowy kal. 12,7 mm.