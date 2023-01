Rosyjski atak w noc sylwestrową. Ukraińcy zestrzelili 45 dronów

Jak podaje agencja Ukrinform na podstawie wpisu na Telegramie Służby prasowej Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy w nocy z 31 grudnia 2022 na 1 stycznia 2023 zniszczono 45 irańskich dronów Shahed-131 / 136 , z czego 13 zlikwidowano jeszcze 2022, a 32 w 2023 roku. Te, mimo swojej prymitywności (bliżej im do bomby latającej pokroju V-1, niż do nowoczesnego drona "kamikadze" aka amunicji krążącej.) są w stanie np. na teren osiedla mieszkaniowego dostarczyć 10/15 lub 40 kg głowicę bojową.

Te drony kompletnie nie nadają się do wykorzystania na szczeblu operacyjnym lub taktycznym, ale wystarczą się do terroru społeczeństwa. Co więcej, wykorzystują one komercyjne podzespoły dostępne na chińskich portalach aukcyjnych. Przykładowo Shahed-131 wykorzystuje spalinowy silnik rotacyjny (Wankla) MDR-208 i drewniane śmigło, a większy brat Shahed-136 ma silnik spalinowy Mado MD550 i pompy paliwa wyprodukowane w TI Automotive z Bielska-Białej, które najpewniej trafiły do Iranu drogą przemyty.